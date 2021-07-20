السيسي يستمع لشرح حول مشروعات مدينة العلمين الجديدة

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استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لشرح وافى حول المشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من المسئولين، حيث شهدت الشرح على خرائط المتعلقة بالمشروعات في المدينة الجديدة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، لأداء صلاة العيد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين. وبدأت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الماسة في مدينة العلمين الجديدة، بآيات من القرآن الكريم، حيث نقلت قناة إكسترا نيوز، شعائر صلاة العيد من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة.
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