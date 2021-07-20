صور .. الرئيس السيسى يؤدى صلاة العيد بـ مسجد مدينة العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - حضر الصلاة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد هنأ الشعب المصرى بـ حلول عيد الأضحى المبارك، حيث كتب على صفحته الرسمية بـ موقع فيسبوك: "يطيب لى أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذى يؤصل لمعانى جليلة وهى الفداء والتضحية والإيثار والمحبة".

وأضاف: "راجيا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها، كل عام وأنتم بخير"