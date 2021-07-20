فيديو .. الرئيس السيسى يستمع إلى شرح لأهم معالم مدينة العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، بعدما أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى صلاة عيد الأأضحى المبارك فى مسجد مدينة العلمين الجديدة، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وكان الرئيس السيسى قد هنأ الشعب بحلول عيد الأضحى المبارك، مشددا على أن هذا العيد يؤصل لمعانى جليلة وهى الفداء والتضحية والإيثار والمحبة.
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