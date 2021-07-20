بيان سار من وزارة الصحة في ليلة العيد حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم وأعداد الوفيات

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم وكذلك أعداد الوفيات، ولوحظ في تقرير الصحة اليوم انخفاض كبير في الإصابات والوفيات وارتفاع أعداد المتعافين، وقريباً بإذن الله سوف نصل إلى صفر إصابات، ما لم تحدث موجات أخرى من كورونا على غرار ما حدث في تونس هذه الأيام.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم وبيان الصحة في ليلة العيد

وقالت وزارة الصحة في بيان ليلة العيد، أن أعداد المتعافين بالفيروس اليوم ارتفعت إلى 654 حالة، وخرجت كل هذه الحالات من المستشفيات اليوم عقب تعافيها بشكل كامل وتلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبهذا يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 224299 حتى اليوم.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد تم تسجيل 59 حالة فقط، وتم رصدها عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وبهذا تصل أعداد الإصابات بكورونا في مصر منذ بداية الأزمة وحتى اليوم إلى 283762 حالة.

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أما أعداد الوفيات اليوم فسجلت 6 حالات جديدة فقط، لترتفع أعداد الوفيات من دخول فيروس كورونا إلى مصر وحتى اليوم إلى 16452حالة وفاة.