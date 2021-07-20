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انت الان تتابع تفاصيل خبر مواقيت الصلاة لعيد الأضحي المبارك وتكبيرات العيد في القاهرة والمحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الأوقاف عن مواقيت الصلاة لعيد الأضحي المبارك للقاهرة والمحافظات، وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن صلاة عيد الأضحى ستقتصر فقط علي المساجد التي تقام فيها الجمعة ولن تقام في الزوايا والمساجد الصغيرة ولا الساحات.
كما طالب وزير الأوقاف بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والحرص علي التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أثناء الصلاة، كما شدد علي أن تقتصر خطبة الصلاة علي 10 دقائق، وألا تتعدي تكبيرات العيد علي 7 دقائق نظرا لتداعيات فيروس كورونا.
تكبيرات العيد ومواقيت الصلاة
وطبقا للحسابات الفلكية فان موعد صلاة عيد الأضحى المبارك سيكون في الساعة 5:32 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمحلي لمدينة القاهرة مع اختلاف طفيف في مواقيت باقي المحافظات، وإليكم قائمة لمواقيت الصلاة لعيد الأضحي المبارك في باقي المحافظات، أعاده ألله علينا وعليكم وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
- صلاة العيد في الجيزة الساعة 5:32
- صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 5:35
- صلاة عيد الأضحى في البحيرة الساعة 5:26
- صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ الساعة 5:24
- صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ الساعة 5:31
- صلاة عيد الأضحى في مرسى مطروح الساعة 5:45
- صلاة عيد الأضحى في دمنهور الساعة 5:33
- صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 5:25
- صلاة عيد الأضحى في طنطا الساعة 5:31
- صلاة عيد الأضحى في بنها الساعة 5:31
- صلاة عيد الأضحى في دمياط الساعة 5:27
- صلاة عيد الأضحى في المنصورة الساعة 5:29
- صلاة عيد الأضحى في السويس الساعة 5:27
- صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية الساعة 5:26
- صلاة عيد الأضحى في العريش الساعة 5:19
- صلاة عيد الأضحى في الزقازيق الساعة 5:30
- صلاة عيد الأضحى في شبين الكوم الساعة 5:32
- صلاة عيد الأضحى في أبوسمبل الساعة 5:45
- صلاة عيد الأضحى في السلوم الساعة 5:53
- صلاة عيد الأضحى في طابا الساعة 5:18
- مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات الصعيد 2021
- صلاة عيد الأضحى في الفيوم الساعة 5:35
- صلاة عيد الأضحى في بني سويف الساعة 5:34
- صلاة عيد الأضحى في المنيا الساعة 5:38
- صلاة عيد الأضحى في الغردقة الساعة 5:27
- صلاة عيد الأضحى في الخارجة الساعة 5:47
- صلاة عيد الأضحى في أسيوط الساعة 5:38
- صلاة عيد الأضحى في سوهاج الساعة 5:37
- صلاة عيد الأضحى في قنا الساعة 5:34
- صلاة عيد الأضحى في أسوان الساعة 5:37
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