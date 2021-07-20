عروض كارفور لعيد الأضحى اليك عروض ووصفات كارفور للعيد 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور لعيد الأضحى ، هي أحدث العروض، التي قد أعلنت عنها، سلسلة المولات الشهيرة للتسوق كارفور، مساء أمس. وقد أعلنت كارفور، أن العروض ستكون لفترة صغيرة جدا، وجاءت العروض منحصرة على اللحوم المختلفة، والدواجن، وهذا ليس بمفاجئ، فدائما ما تأتي العروض بمناسبة عيد الأضحى، منحصرة على اللحوم، كذلك جاء في كتالوج العيد، من كارفور، العديد من وصفات الأكلات، كمثال: خروف بالخضروات في الفرن، وطاجن عكاوي بشربة لسان العصفور، وطاجن بامية باللحمة الضاني، وكفتة داوود باشا. فتعرفوا على أهم ما جاء، في أحدث عروض كارفور، بمناسبة عيد الأضحى، عبر السطور التالية، من هذه المقالة، المقدمة لكم عبر موقعنا: موقع مصر فايف الإخباري.

عروض كارفور لعيد الأضحى 2021:

لحم ضاني باللبة، بخصم 24% للكيلو، ليأتي ب133.95، بدلا عن 147.95. ضاني كامل، بخصم للكيلو 21%، ليأتي ب137.95، بدلا عن 174.95. فخدة ضاني، وخصم للكيلو 17%، ليأتي ب144.95، بدلا من 174.95. كتف ضاني، وجاء الكيلو ب139.95، بدلا من 162.95، بخصم 14%. كيلو ضاني بالعظم، ب124.95، بدلا من 144.95، بخصم 14%. رقبة ضاني، بخصم 14% للكيلو، ليأتي ب136.95، بدلا من 159.95. كيلو كفتة بقري، بخصم 12%، ليأتي ب109.95، بدلا من 124.95. كيلو مفروم بقري، قليل الدسم، بخصم 13%، من كارفور، بسعر 104.95، بدلا من 119.95. وش فخدة بقري، جاء الخصم على الكيلو 16%، ليأتي بسعر 134.95، بدلا من 159.95. كيلو موزة بقري، جاء بخصم 12%، بسعر 119.95، بدلا عن 135.95. كيلو مكعبات بقري قليل الدسم، بخصم 28%، ب114.95، بدلا من 159.95. كيلو اسكالوب بقري، جاء 134.95، بدلا من 159.95، بخصم 16%. وجاء كيلو الروسيتو البقري، بخصم 16%، بسعر 134.95، بدلا عن 159.95. كيلو مكعبات بقري، بخصم 28%، بسعر 99.95، بدلا من 139.95.

بقية عروض كارفور:

جاءت بقية عروض كارفور لعيد الأضحى، على الدواجن، كالاتي:

نصف كيلو كبد وقوانص، من كوكي، بسعر 19.95 جنيه مصري، بدلا من 29.95، بخصم 25%. كوكي فرخة كاملة (1000_1100) جرام بسعر 49.95 بدلا من 64.95 جنيه مصري، بخصم 23%. كيلو فيليه دجاج متبل، بخصم 9%، بسعر 99.95 جنيه مصري، بدلا من 110.95. كذلك ومن ضمن، عروض وخصومات كارفور للعيد، خصم على كيلو دبوس دجاج متبل، بسعر 54.95، بدلا من 57.95 جنيه مصري، بخصم 9%. 1 كيلو صدور دجاج بالعظام، وبخصم 25%، بسعر 42.95 جنيه مصري، بدلا من 65.95. 1 كيلو أوراك دجاج، بخصم 33%، بسعر 37.95، بدلا من 56.95 جنيه مصري.

وصفات كارفور لعيد الأضحى:

كما ذكرنا، أعلنت كارفور، بجانب عروضها الجديدة: عروض كارفور لعيد الأضحى، عن وصفات بمناسبة عيد الأضحى، جاءت كالاتي: