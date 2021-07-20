جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، التفجير الإرهابى الذى وقع بمدينة الصدر العراقية، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقًا فى منطقة مدينة الصدر، وراح ضحيته العديد من الأبرياء، وإصابة العشرات.





وأكد الأزهر الشريف فى بيان، اليوم، كامل تضامنه مع العراق الشقيق، قيادة وحكومة وشعبًا، فى وجه هذا الإرهاب الغاشم الذى تجرد من كل معانى الإنسانية، واستباح الدماء البريئة فى أيام مباركة، داعيًا الله أن يحفظ العراق، وأن يجنِّب أهله كل مكروه وسوء. وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزهر يدين التفجير الإرهابى بمدينة الصدر العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.