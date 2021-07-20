الرى: 555 عملية لتأهيل أطوال الترع موزعين على 20 محافظة

أكد المهندس محمود السعدى مساعد وزير الرى والمشرف على مشروع تبطين الترع ، أهمية مشروع القومى تبطين الترع ، لافتا إلى أن هناك 555 عملية لتأهيل أطوال الترع موزعين على 20 محافظة من الإسكندرية لأسوان .

وقال مساعد وزير الرى والمشرف على مشروع تبطين الترع ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه تم الانتهاء من تبطين 2145 كيلو متر من الترع خلال الفترة الراهنة، ومع حلول 0 يونيو 2022 سننتهى من تبطين 7 آلاف كيلو من الترع كمرحلة أولى من مشروع تبطين الترع.

ولفت مساعد وزير الرى والمشرف على مشروع تبطين الترع ، إلى أن تبطين الترع يضمن وصول المياه إلى نهاية الترعة وبالتالي يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد المائية وعدالة توزيع الترعة بين من يعملون في بداية الترعة ومن يعملون في نهايتها .