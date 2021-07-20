أوقات صلاة عيد الأضحى المبارك فى كل المحافظات

جدة - نرمين السيد - ووفقا للحسابات الفلكية يكون موعد صلاة العيد فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى : القاهرة 5:32 الجيزة 5:32 الإسكندرية 5:35 بورسعيد 5:25 السويس 5:27 العريش 5:19 الطور 5:26 سانت كاترين 5:24 طابا 5:18 شرم الشيخ 5:24 دمنهور 5:33 طنطا 5:31 المنصورة 5:29 الزقازيق 5:30 بنها 5:31 شبين الكوم 5:32 كفر الشيخ 5:31 الفيوم 5:35 بنى سويف 5:34 المنيا 5:38 أسيوط 5:38 سوهاج 5:37 قنا 5:34 أسوان 5:37 أبو سمبل 5:45 مرسى مطروح 5:45 الغردقة 5:27 الخارجة 5:47 الإسماعيلية 5:26 دمياط 5:27 السلوم 5:53 نويبع 5:20 حلايب 5:25 شلاتين 5:28

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