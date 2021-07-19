/641393/عملاء-اتصالات-يشتكون-من-الغاء-باقة-كونكت-اكس-اعرف-البديل

اشتكى عملاء شركة اتصالات من الغاء خدمة باقة كونكت اكس اتصالات مما جعل العملاء يكتبون عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، شكواهم.

دوت الخليج شكوى عملاء اتصالات كتب عميل شركة اتصالات عبر حسابات على فيسبوك: " انتوا لغيتوا احسن باقه (كونكت إكس ) وحطيتوا باقه معفنه ميجا ليه". رد شركة اتصالات وردت الصفحة وكتبت: "هي نفس الباقة مفيش اختلاف كبير بالعكس الباقة الجديدة بتوفرلك تحكم افضل عشان تختار التطبيقات اللي بتستخدمها بشكل دائم وتتحاسب عليها بنص ميجا". وتابعت: دلوقتي مع باقات ميجا من سوبر كونكت الميجا بقت بنص ميجا بس علي التطبيقات اللي بتحبها وكمان واتساب مكمل معاك لما باقتك تخلص. وعملنالك مجموعات جديدة من تطبيقات مختلفة بنختار المجموعة الي تناسبك منهم او تعمل مجموعتك علي مزاجك. يعني تطبيقات اكتر بتتحاسب عليها بنص ميجا كمان عندك امكانية تختار ما بين اكتر من مجموعة او كمان تفصل بنفسك المجموعة اللي تتحاسب عليها بنص ميجا ما بين مجموعة تطبيقات مميزة ومنها تطبيقات لأول مرة تكون موجودة بتكلفة مخفضة في باقة انترنت شهرية زي تلجرام او ببجي او واتش ات او سبوتيفي او فري فاير وباقي المواقع بميجا واحدة بدل ما كنت بتتحاسب ب2 ميجا اكس لكل ميجا علي كونكت اكس غير الواتساب اللي هيكمل معاك بسرعة مخفضة بدون ما تتحاسب علي استخدامه بعد انتهاء الباقة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملاء اتصالات يشتكون من الغاء باقة كونكت اكس.. اعرف البديل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.