/641391/اللاعبين-الأكثر-تتويجا-ببطولة-دوري-أبطال-إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا غاليًا على حساب كايزر تشفيز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد محمد الخامس بالمغرب، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويرصد دوت الخليج اللاعبين الاكثر تتويجا بدوري الأبطال.

اللاعبين الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقا

يأتي وليد سليمان على قائمة اللاعبين الحاليين الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث توج الحاوي بـ 3 بطولات، والتي جاءت كالتالي: 2012 و2013 و2020، ويسعى وليد سليمان بالتتويج بالبطولة الرابعة له في دوري أبطال إفريقيا

يأتي رامي ربيعة ضمن اللاعبين الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي، حيث يعادل رقم وليد سليمان بـ 4 بطولات وهم كالتالي: 2012، 2013، 2020، 2021.

وفي السياق ذاته يعادل سعد سمير رقم وليد سليمان ورامي ربيعة عن طريق التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا بت 4 مرات وهم كالتالي: 2012 -2013 -2020

-2021

اللاعبين الذين لم يتوجوا ببطولة دوري أبطال إفريقيا

وعلى الجانب الأخر لاعبين في صفوف النادي الأهلي تتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخهم، ومنهم

بدر بانون وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف ووالتر بواليا.

محمد الشناوي توج ببطولة دوري أبطال إفريقي مرتين:2020-2021

حمدي فتحي توج ببطولة إفريقيا مرتين -2020-2021

محمد هاني توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين-2020-2021

جونيور أجاي توج ببطولة دوري ابطال إفريقيا مرتين عام:2020-2021

علي لطفي توج ببطولة إفريقيا مرتين ببطولة دوري ابطال إفريقيا:2020-2021

علي معلول توج ببطولة إفريقيا مرتين:2020-2021

مروان محسن توج ببطولة إفيريقيا مرتين:2020-2021

محمود متولي توج ببطول إفريقيا مرتين عام:2020-2021

ياسرإبراهيم توج ببطولة إفريقيا مرتين:2020-2021

ايمن أشرف توج ببطولة إفريقيا مرتين عام:2020-2021

حسين الشحات توج مرتين ببطولة

دوري ابطال إفريقيا عام:2020-2021

أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق توج ببطولة إفريقيا مرتين عام:2020-2021

عمرو السولية خط وسط القلعة الحمراء توج ببطولة إفريقيا مرتين عام:2020-2021

مجدي أفشة توج ببطولة إفريقيا مرتين:2020-2021

محمود كهربا مهاجم الفريق توج ببطولة إفريقيا مرتين عام:2020-