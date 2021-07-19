/641379/الأهلي-وذكريات-العيد-ماذا-يفعل-المارد-الأحمر-في-الأعياد

تشهد أيام العيد في النادي الأهلي انجازات وأرقام للمارد الأحمر، حتى أن بعض الجماهير أعتاد على مقولة «الأهلي بيعيد على جماهيره» وذلك بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز على كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج ماذا يفعل النادي الأهلي في أيام العيد ؟!

الأهلي وذكريات العيد

أستطاع النادي الأهلي تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2001 في عيد الفطر المبارك، وذلك عقب فوزه على فريق صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع المباراتين بنتيجة 1/4 تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه أيقونة الأهلى التدريبية.

وانتصر النادي الأهلي في أول أيام عيد الفطر على الترسانة برباعية نظيفة وفي موسم 2003-2004.

وأستطاع النادي الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بسداسية نظيفة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك موسم 2005 – 2006.

في شهر ديسمبر من العام 2006 تزامنًا من عيد الأضحى المبارك فاز الأهلى على الزمالك فى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ، حيث أحرز هدفي المارد الأحمر أمادو فلافيو وهدف الزمالك أسامة حسن في قمة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وفاز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل لا شىء في المباراة التى جمعت الفريقين ببطولة الدوري الممتاز وسجل ثنائية الفريق الأحمر مؤمن زكريا في آخر قمة أقيمت في عيد الفطر المبارك في شهر يوليو من العام 2015 .

وحقق النادي الأهلي الفوز على وادي دجلة مع أول أيام عيد الأضحى المبارك موسم 2018 بهدف نظيف في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي

حراسة المرمي: دانيل أكبيي.

خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو.

خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر.

خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.