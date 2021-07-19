641389 /641389/شروط-الحصول-على-قروض-بضمان-شهادات-البنك-العربي-الافريقي ريم مصطفى 10:28 م - الإثنين 19 يوليو 2021 ننشر شروط الحصول على قروض بضمان شهادات البنك العربي الإفريقي حيث يضع البنك العربي الإفريقي الدولي بعض الشروط اللازم توافرها للحصول على التمويل الشخصي بضمان شهادات البنك، إذ يشترط البنك شروط الحصول على قروض بضمان شهادات البنك العربي الإفريقي ألا يقل الحد الأدنى لسن المقترض عن 21 سنة. شروط الحصول على قروض بضمان شهادات البنك العربي الإفريقي الحد الأدنى للسن 21 سنة، والحد الأقصى للسن 64 سنة بحلول تاريخ استحقاق التمويل، وفي حالة التمويل بضمان الشهادات التراكمية لا يوجد حد أقصى للسن المطلوب. الحد الأدنى لمدة التمويل 6 أشهر، والحد الأقصى لمدة التمويل 10 سنوات وفقا لتاريخ استحقاق الشهادة. التمويل متاح لشهادات الادخار بالجنيه فقط البنك يكون له الحق في منج التمويل كيفما يتراءى له. قرض بضمان شهادات البنك العربي الإفريقي يقدم البنك العربي الإفريقي العديد من التسهيلات لعملائه أصحاب الشهادات بالبنك، إذ يقدم البنك قروض بضمان الشهادات، وتصل نسبة التمويل إلى 120% من قيمة الشهادات، وتتحدد تفاصيل القرض بضمان شهادات البنك العربي الإفريقي كالتالي: الفاندة: تصل إلى 2%+ سعر العائد على الشهادة. نوع الفائدة: متناقصة. المدة: يصل إلى 10 سنوات. تابع موقع دوت الخليج علي

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