عاجل.. مصر تدين التفجير الإرهابى بمدينة الصدر العراقية

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استنكارها وإدانتها للتفجير الإرهابى الآثم الذى وقع، اليوم، بمدينة الصدر العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء العُزَّل.





وتتقدم مصر بخالص تعازيها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوى ضحايا هذا الهجوم الغادر، الذى لم يتورع مرتكبوه عن اقتراف جُرمهم البغيض حتى فى هذه الأيام الفضيلة، كما تُعرب مصر عن صادق تمنياتها أن يمُنَّ الله على المُصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت مصر على وقوفها الدائم بجوار العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره؛ كما تجدد مصر دعوتها لكافة الأطراف إلى تغليب مصلحة العراق العُليا، وأن تنأى به عن أى تجاذبات لا تصون مقدرات شعبه الشقيق.

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