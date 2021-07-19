جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر الأضحى المبارك.



جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر الأضحى المبارك. ودعا الدكتور مصطفى مدبولى الله عز وجل، فى برقية تهنئة اليوم الإثنين، أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.