/641387/تسبب-في-إصابة-ووفاة-العشرات-مصر-تدين-التفجير-الإرهابي-بمدينة-الصدر-العراقية

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استنكارها وإدانتها للتفجير الإرهابي الآثم الذي وقع اليوم الإثنين بمدينة الصدر العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء العُزَّل.

مصر تدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية

تقدمت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - بخالص تعازيها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، الذي لم يتورع مرتكبوه عن إقتراف جُرمهم البغيض حتى في هذه الأيام الفضيلة.

وعبرت مصر عن صادق تمنياتها أن يمُنَّ الله على المُصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت مصر على وقوفها الدائم بجوار العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره؛ مجددة دعوتها لكافة الأطراف إلى تغليب مصلحة العراق العُليا، وأن تنأى به عن أي تجاذبات لا تصون مقدرات شعبه الشقيق.

هذا وكشفت الشرطة العراقية، اليوم الاثنين، تفاصيل تفجير مدينة الصدر الإرهابي، مؤكدة أن الانفجار ناجم عن حزام ناسف كانت ترتديه امرأة ، وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.