الرئيس السيسى مهنئًا الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك: يؤصل لمعانٍ جليلة

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية. وكتب الرئيس السيسى علي صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يؤصل لمعاني جليلة وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة، راجيا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها.كل عام وأنتم بخير".

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