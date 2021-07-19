إذا كنت ممن سيضحى فى عيد الأضحى ، ومن بين سكان محافظة الجيزة، فهذة قائمة بأماكن المجازر في أحياء ومدن الجيزة والتي تستقبل أضاحى المواطنين مجانا طوال أيام العيد الأضحى المبارك. 1. مجزر المنيب بشارع المدبح 2. مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق. 3. مجزر منشأة القناطر بشارع السوق. 4. مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر . 5. مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية. 6. مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم. 7. مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية. 8. مجزر ناهيا بالمريوطية. 9. مجزر البدرشين بمدينة البدرشين. 10. مجزر الحوامدية بمنطقة السوق. 11. مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين. 12. مجزرى العياط والمتانيا بالعياط. 13. مجزرى الصف بالصف. 14. مجزر أطفيح بشارع السوق. 15. مجزرى القبابات والبرمبل باطفيح. 16. مجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية. 17.مجزر رينا " مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72. 18. مجز البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 18 مجزرا يستعد لأضاحى العيد فى الجيزة.. المنيب والوراق أبرزهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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