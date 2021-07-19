ودعت شركة المترو، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشاكل أو أعطال أو استفسارات عبر وسائل الاتصال التي أعلنتها، مؤكدة أنها تعمل طوال ساعات التشغيل اليومية، ويتم توجيه أي شكوى للإدارة المختصة لسرعة حلها.
وتشمل جداول التشغيل في أيام عيد الأضحى قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة في تمام الساعة 5.15ص ، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30م ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة 11:35م ، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15م ومن محطة العتبة الساعة 11:55م .
كما تتضمن جداول التشغيل مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00ص ، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55م .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المترو يخصص خط ساخن للإبلاغ عن الأعطال خلال أيام عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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