عاجل- الرئيس السيسى يهنئ المصريين بعيد الأضحى: يؤصل لمعانى جليلة

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أنه "يطيب لى أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذى يؤصل لمعانى جليلة وهى الفداء والتضحية والإيثار والمحبة". وأضاف الرئيس، "راجيا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها، كل عام وأنتم بخير".

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