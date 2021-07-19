/641383/الخطيب-نغلق-صفحة-دوري-الأبطال--ونستعد-لتحديات-جديدة-محلية-وقارية

وتحدث رئيس الأهلي عن دور الإعلام، موجها الشكر لكل إعلامي يدرك مسئولية الكلمة، ويعلم أنها أمانة، وخص بالشكر الاعلام المسئول الذي لا يزرع الفتنة بين الجماهير، ولا يصدر مشاعر الكراهية بين الناس، ويبرز الإيجابيات ويدعمها ويشجعها، ويشير إلى السلبيات بكل مهنية من أجل معالجتها، ووجه الشكر أيضًا لكل الأندية الشقيقة التي حرصت على تهنئة الأهلي بالنجمة العاشرة؛ سواء في مصر أو الوطن العربي، وإفريقيا وأوروبا.

وقال: «اليوم نغلق صفحة النجمة العاشرة ونفتح صفحة جديدة في كتاب البطولات، ونستمر في مواصلة تحدياتنا الأخرى، مثل الدوري والكأس والسوبر المصري، والسوبر الإفريقي، وكأس عالم للأندية، ومثلما أقول دائما للاعبي الفريق إن اللعب للأهلي ليس شرف فقط، بل ومسئولية كبيرة، والهدف دائمًا هو منصة التتويج، وحتى يستمر تاريخ الأهلي، يجب على كل جيل أن يستكمل مسيرة الجيل الذي قبله.

وواصل رئيس مجلس إدارة النادي حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: «الأهلي سيظل بكم ولكم ومعكم، لا يرضيه إلا أن يكون هو البطل، دمتم للأهلي، ودام لكم الأهلي رائدًا في كل الأزمان.

الخطيب للأعبي الأهلي : أنتم رجال

وحرص رئيس مجلس إدارة النادي، على توجيه الشكر أيضا لكل فرد من جماهير الأهلي وقال أنها جماهير تقف في ظهر النادي دائما، ولا تتوقف عن المساندة في «المرة قبل الحلوة»؛ من أجل مصلحة الكيان، وتحقيق الهدف،ولا يوجد لها مثيل في الدنيا، لذلك فإنها تستحق التضحية من أجلها؛ لأنهم الشريك الرئيسي في كل الانتصارات والبطولات على مدار أكثر من114سنة، وأنه لن يستطيع أن يوفيهم حقهم؛ لأنهم دائما الظهر والسند.

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي

وأوضح أن الفوز ببطولة إفريقيا للمرة العاشرة فضل من الله، وتتويج لمجهود كبير للاعبين، والجهاز الفني، وكل منطومة العمل في النادي، وأنه شعر بفرحة الأهلاوية الكبيرة بعد تحقيق هذه البطولة.

وقال الخطيب: «أشكر بلدنا مصر، صاحبة الفضل على الجميع، بعد الله سبحانه وتعالى، وأشكر مؤسساتها الوطنية وقياداتها وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة على مساندتهم للأندية، وخاصةً التي تمثل مصر في البطولات الخارجية».