/641382/محمود-الخطيب-في-عيد-الأضحى-لاعبو-الأهلي-رجال-وتحملوا-المسئولية--وأوفوا-بالوعد

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، التهنئة لجماهير الأهلي وكل الأمة العربية والإسلامية وشعب مصر الغالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يدوم الخير والسلام على مصر، وتظل في تقدم وازدهار ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال الكابتن محمود الخطيب في كلمته للموقع الرسمي للنادي إن حديثه اليوم واجب تجاه كل من يستحق الشكر؛ لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله، لذلك فإنه يتوجه بالشكر لكل رجل من رجال الأهلي، من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، لاسيما أنهم تحملوا المسئولية في ظروف صعبة، ووعدوا فأوفوا، وأسعدوا كل الجماهير الوفية بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة.

الخطيب يوجه التهنئة للأهلي وجماهيرة

وحرص رئيس مجلس إدارة النادي، على توجيه الشكر أيضا لكل فرد من جماهير الأهلي وقال أنها جماهير تقف في ظهر النادي دائما، ولا تتوقف عن المساندة في «المرة قبل الحلوة»؛ من أجل مصلحة الكيان، وتحقيق الهدف،ولا يوجد لها مثيل في الدنيا، لذلك فإنها تستحق التضحية من أجلها؛ لأنهم الشريك الرئيسي في كل الانتصارات والبطولات على مدار أكثر من114سنة، وأنه لن يستطيع أن يوفيهم حقهم؛ لأنهم دائما الظهر والسند.

الخطيب يتحدث عن قوة الأهلي

وأوضح أن الفوز ببطولة إفريقيا للمرة العاشرة فضل من الله، وتتويج لمجهود كبير للاعبين، والجهاز الفني، وكل منطومة العمل في النادي، وأنه شعر بفرحة الأهلاوية الكبيرة بعد تحقيق هذه البطولة.

وقال الخطيب: «أشكر بلدنا مصر، صاحبة الفضل على الجميع، بعد الله سبحانه وتعالى، وأشكر مؤسساتها الوطنية وقياداتها وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة على مساندتهم للأندية، وخاصةً التي تمثل مصر في البطولات الخارجية».

كما توجه بالشكر لمجلس إدارة النادي، وقال أن كل عضو يقوم بدوره على الوجه الأكمل، واضعا مصلحة النادي في المقام الأول، وكذلك لجنة التخطيط بكل أفرادها، سواء الحاليين أو السابقين وكل المنظومة سواء الإدارة التنفيذية أوالقطاعات الرياضية أو العاملين.