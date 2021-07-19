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«ذاكرة دوت الخليج البرلمانية»..لو ناوي تتحرش في عيد الأضحي ...إعمل حسابك هتتفضح وتتحبس 7سنوات

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محمود فايد 0 تبليغ

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/641381/ذاكرة-تحيا-مصر-البرلمانيةلو-ناوي-تتحرش-في-عيد-الأضحي-إعمل-حسابك-هتتفضح-وتتحبس-7سنوات

ترتبط مناسبات الأعياد في الشارع المصري، بخروج عدد كبير من الشباب عن صحيح القانون وإرتكاب جريمة التحرش بالفتيات وخاصة في بعض التجمعات، وهو الامر الذي تقف أمامه أجهزة الدولة ورجال وزارة الداخلية بالحسم والصرامة تجاه هذه العناصر التى ترتكب هذه الجريمة.

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المشرع المصري رأي ضرورة أن يتم تغليظ عقوبة التحرش جانبما يتم من جهود من جان رجال وزارة الداخلية حتى نكون أمام ردع حقيقي لكل من توسل له نفسه الشروع في إرتكاب هذه الجريمة،فيما يحتفل العالم الإسلامي والعربي بداية من الغد وحتي يوم الجمعة المقبل بعيد الأضحي المبارك.

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التعيدلات التى أقرها مجلس النواب الحالي لمواجهة التحرش وتحقيق الردع تضمنت مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

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مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

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فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧)(*) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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