الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لشعب وحكومة المملكة الأردنية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الملك عبدالله قد أعرب عن خالص تقديره لمصر وشعبها، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات.