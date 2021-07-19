فودة يستقبل الأنبا أبوللو ووفدا من كاتدرائية السمائيين للتهنئة بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء، وبرفقتة وفد من كبار القساوسة بكاتدرائية السمائيين؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ وأيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، وخالد متولى مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية.





وتمنى الأنبا أبوللو أن يقى الله مصر شر الوباء، وأن يعم الأمن والأمان، وأن تستمر عجلة العمل والإنتاج فى التقدم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبرعاية المحافظ؛ من أجل المزيد من الخير والنماء لمواطنى المحافظة، وأن تستمر روح المحبة والإخاء. وأكد خالد فودة، روح التسامح والمحبة والتعاون بين الكاتدرائية ومحافظة جنوب سيناء، وشكر الوفد على الحضور وعلى تهنئتهم الرقيقة. كما زار الأنبا أبوللو والوفد المرافق له، مديرية أمن جنوب سيناء، وفرع جهاز الأمن الوطنى بجنوب سيناء، وفرع المخابرات العامة بجنوب سيناء، وهنأهم جميعًا بعيد الأضحى المبارك.

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