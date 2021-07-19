فيديو-مختار جمعة يهنئ أئمة وعاملى الأوقاف بعيد الأضحى: ما زال العطاء مستمرا

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف، والجهات التابعة لها، بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يعيد العيد على مصر بيمن وبركة وأمن وأمان وفضل ورحمة على الجميع ومصر وسائر البلاد.





كما وجه الوزير، فى فيديو عبر صفحته، الشكر للجميع على ما بذلوه من جهد، سواء بالحفاظ على مساجد الله وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، أو الإعداد لعيد الأضحى، كذلك الأداء المتميز بمشروع صكوك الأضاحى، إذ توج الله هذا المجهود بفضل عظيم، حيث حققت الوزارة أعلى عائد فى تاريخها. وقال الدكتور مختار جمعة، إنه ما زال العطاء مستمرا، فى خدمة الدين والوطن.

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