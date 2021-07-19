عاجل- الرئيس السيسى يهنئ ملك الأردن بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لشعب وحكومة المملكة الأردنية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء. وأعرب الملك عبدالله عن خالص تقديره لمصر وشعبها، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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