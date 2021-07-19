/641373/موسيماني-يستقر-على-بديل-محمد-الشناوي-في-الأهلي

أستقر بيتسوو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على بديل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال مواجهات الدوري الممتاز المرحلة المقبلة والتي يغيب فيها الحارس الأساسي بسبب إرتباطع بالمنتخب الأولمبي لخوض منافسات طوكيو 2020.

وقرر بيتسو موسيماني الدفع بعلي لطفي في مركز حراسة المرمي بدلا من محمد الشناوي الذي يشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو على أن يتواجد مصطفى شوبير على دكة بدلاء القلعة الحمراء. بطولات محمود الخطيب منذ رئاسته للأهلي - 3 بطولات دوري المصري - كأس مصر - بطولتين سوبر مصري - بطولتين دوري أبطال إفريقيا بعد غياب ٧ سنوات - السوبر الإفريقي بعد غياب ٧ سنوات - برونزية بطولة العالم للأندية تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل كايزر تشيفز أمام الأهلي حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو. خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر. خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش. قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي. خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان. خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.

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