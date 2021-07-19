وفد من مطرانية العريش يقدم التهنئة لمحافظ شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك (صور)

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى مكتبه اليوم، الإثنين، وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة القس يوسف نيابة عن الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية ، حيث قدم الوفد تهنئته باسمه وباسم قيادات وأبناء الكنيسة الى محافظ شمال سيناء وقيادات وأهالى المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .





وأكد القس يوسف نيابة عن الأنبا قزمان على استمرار علاقات الود والمحبة بين الشعب المصرى بمسيحييه ومسلميه مشيرا الى أن كل من الدين الاسلامى والمسيحى يحتفلان بالمناسبات الدينية ويشاركان بعضهم بعضا فى كافة المناسبات ، وأن عيد الأضحى هو عيد التضحية والفداء ويحمل كل المعانى النبيلة لكل شعب مصر ،مقدما تهنئته للمسلمين فى كل بقاع الأرض ، مما يؤكد على المحبة والتسامح بين الجميع .

و أكد المحافظ على تواصل الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه فى كافة المناسبات ، وأنه لا فرق بينهم .. معربا عن أمله أن يسود مصر وسيناء كل الخير والسلام فى مثل هذه المناسبات الدينية والأعياد .

وأشار الى حشد كافة فئات الشعب المصرى فى مواجهة العدو المشترك ولتحقيق التنمية على أرض سيناء .