الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى مع أمير منطقة تبوك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا مع الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك وداعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.

من جانبه، أعرب الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود عن خالص امتنانه للرئيس، معربًا عن تمنياته لمصر وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.