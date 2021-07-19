النائبة منال نصر تهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى: زعيم وطنى وقائد مخلص

كما قدمت نصر، فى تصريح لها، اليوم التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بهذه المناسبة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحتفل بعيد الأضحى هذا العالم بالتزامن مع الاحتفال بالمشروعات القومية والجمهورية الثانية وإطلاق مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة تليق بكرامة المواطن المصرى.
وقالت عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تحتفل بعيد الأضحى هذا العالم بالتزامن مع الاحتفال بالمشروعات القومية والجمهورية الثانية وإطلاق مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة تليق بكرامة المواطن المصري.
واختتمت تصريحها: "نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيماً وطنياً ملهماً وقائداً مخلصاً لاستكمال مسيرة النهضة وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربى تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة".
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