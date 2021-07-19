/641369/نرمين-الفقي-بإطلالة-مثيرة-على-الشاطئ-والجمهور-يعلق-هتفطرينا

تعرضت الفنانة نرمين الفقي لانتقادات لاذعة في الساعات القليلة الماضية، بسبب مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بشكل غير لائق بيوم عرفة.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالات نرمين الفقي المثيرة

ظهرت نرمين الفقي خلال مجموعة صور نشرتها عبر موقع انستجرام على أحد الشواطئ وهي ترتدي فستان فستانا صيفيا رقيقا ولكنه كشف عن جسدها الأمر الذي أثار غضب الجمهور اذ أن هذا اليوم يتوافق مع يوم عرفة المجيد الذي يسعى فيه جميع الأشخاص بالصيام والدعاء والعبادة.

تعليقات الجمهور على صور نرمين الفقي المثيرة

اتت تعليقات متابعي نرمين الفقي على النحو الأتي: “عفوا مو حاسة أن اليوم وقفة عرفة”، “احترمي إن الناس صايمة”، “احنا صايمين يامعلمة”، “يعني يوم عرفة منزلة لبس عريان كدة”، “هتفطرينا”.

نرمين الفقي تتألق في رمضان 2021

يذكر أن نرمين الفقي تألقت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين الأول يحمل اسم"ضل راجل" مع ياسر جلال والتي تدور أحداثه حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

والمسلسل من اخراج أحمد صلاح وتأليف أحمد عبد الفتاح وشارك في بطولته كلا من ياسر جلال، نور، محمود عبدالغني، محمد عادل، ايهاب فهمي، نرمين الفقي،رنا رئيس، هدى الاتربي، محمد علي رزق، أحمد حلاوة، مرة أنور، محمد يسري، وأخرين.

كما شاركت في مسلسل "النمر" بطولة النجوم محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر العديد من الصراعات.