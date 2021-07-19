هداية ملاك وأبو القاسم يحملان علم مصر فى أولمبياد طوكيو.. تفاصيل

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قرر المهندس هشام حطب رئيس البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اختيار الثنائي هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية فى ريو دي جانيرو 2016، وعلاء أبو القاسم بطل السلاح الحاصل على فضية دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2016 لحمل علم مصر في افتتاح الدورة الأولمبية الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك بعد مشاورات أجراها حطب مع قيادات اللجنة والبعثة على مدار الساعات الماضية ، بعد استعراض قائمة المشاركين والوقوف على بعض المعايير الخاصة بحملة الأعلام.

قصة اختفاء الرباع الأوغندي من اليابان

أعلن مسئولو البعثة الأوغندية المقيمة في اليابان، للأستعداد لدورة الألعاب الأولمبية القادمة والتي تقام في اليابان، عن اختفاء الرباع الأوغندي يوليوس سكيتوليكو عن صفوف البعثة، يوم الجمعة قبل الماضي، وأوضح المسؤولين أن أن أخر ظهور للاعب، كان عندما شاهده صديقه، في منتصف الليل في أحد فنادق طوكيو باليابان.

وبدأت شرطة العاصمة اليابانية طوكيو، رحلة البحث عن الرباع الأوغندي يوليوس سكيتوليكو، صاحب ال ٢٠ عام، وفشلت الشرطة اليابانية في الحصول علية حتى الأن، ولكن اكتشفت شرطة طوكيو اليوم الأحد، رسالة في غرفة اللاعب، تحتوى على سبب اختافئه، حيث جاء في الرسالة: “ لن أعود وسأبحث عن عمل في اليابان”.

تكررت تلك الواقعة في العديد من المرات، حيث لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يختفي فيها أحد الرياضيين المشاركيين في الأولمبياد، وخاصة من قبل اللاعبين الأفارقة.

صدمة داخل المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا

يستعد المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا للمشاركة في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، ولكن تفاجئ مسئولو المنتخب باكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

يلتقي المنتخب الأولمبي لجنوب إفريقيا، مع منتخب اليابان، ضمن منافسات أولى مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتقام المباراة يوم الخميس الموافق 22 من شهر يوليو الجاري.

موقف الجماهير من حضور أولمبياد طوكيو

حظى موقف الجماهير من الحضور في أولمبياد طوكيو، بنصيب كبير من خطط اللجنة المنظمة للأولمبياد، خاصة وأن دورات الألعاب الأولمبية تحظى بجماهرية كبيرة بسبب إقامتها بمشاركة العديد من الدول من كافة أنحاء العالم، وبعد فترة طويلة من المناقشات توصلت اللجنة المنظمة على حظر حضور الجماهير الأجانب، واقتصار الحضور على وجود 10 ألاف من اليابانيين فقط.