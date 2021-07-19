زعيم الأغلبية مهنئًا بعيد الأضحي« كل عام ونحن مصطافين خلف قيادتنا السياسية في مشروعها الوطني»

/641366/زعيم-الأغلبية-مهنئا-بعيد-الأضحي-كل-عام-ونحن-مصطافين-خلف-قيادتنا-السياسية-في-مشروعها-الوطني

هنأ النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي بقوله:"يسرني أن أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك؛ أعاده الله عليكم بموفور الصحة والعافية واليمن والبركات. كل عام وجميع الأهل والأحباب بكل الخير .. وكل عام ونحن يدًا واحدة متكافلين ومتراحمين فيما بيننا، ومصطافين صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية في مشروعها الوطني". واختتم تهنئته بقوله:"حفظ الله مصر شعبًا ورئيسًا من كل مكروه وسوء .. عيد أضحى مبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات".

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