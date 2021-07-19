عاجل- السيسى والبرهان يتبادلان التهانى بعيد الأضحى المبارك 

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار، وقد بادله الفريق أول عبدالفتاح البرهان التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار.





صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الاتصال شهد كذلك تبادل الرؤى بشأن مستجدات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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