النائبة غادة قنديل مهنئة الرئيس السيسى بالعيد: المصريون جميعهم خلفك

جدة - نرمين السيد - وقالت عضو مجلس النواب، فى تصريح لها اليوم الاثنين، إن العيد يأتى هذا العام وقد اجتازت مصر والمصريون العديد من الصعاب، ويعيشون حالة من الاستقرار والأمان افتقدوها لسنوات طويلة، ولكنها عادت مرة أخرى مع الجمهورية الجديدة.
وهنأت قنديل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عيد الأضحى العام الحالى يأتى عقب الإعلان الكبير عن مبادرة حياة كريمة، ليعيش المصريون حالة مختلفة فى الاحتفال بالعيد هذا العام.
وأكدت قنديل، أن المصريين أثناء احتفالهم بالعيد، يجب أن ينظروا حولهم، ليروا جيدًا كيف أن الأزمات التي كانت تحيط بهم، وقلقهم الشديد من اختفاء السلع الأساسية لم يعد موجودًا، وكذلك عليهم تقدير كم الإنجازات الجارى تنفيذها، وأن يكون وراء بلدهم فى طريق التقدم والتنمية.
واختتمت تصريحها برسالة للرئيس السيسى: "سر فى طريقك، مصر تنتظرك منك الكثير والمصريون جميعهم خلفك".
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