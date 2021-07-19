الجيزة : فتح المجازر مجانًا للمواطنين وحظر نقل جلود الأضاحى دون تصريح

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الجيزة، أحمد راشد، إنه سيتم فتح مجازر المحافظة مجانًا أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك؛ تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحى داخلها؛ حفاظًا على الصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.





وأضاف المحافظ فى بيان، اليوم الإثنين، أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات خلال عيد الأضحى؛ للتسهيل على مواطنيها وضمان مروره دون معوقات، موضحًا حظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أى مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفى حالة المخالفة يحصل مبلغ 3 آلاف جنيه نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشىء لأصله.

وقرر حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفى حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضى الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه فى حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3 آلاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وكلف إدارتى شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات، تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع والإزالة الفورية لأى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى.

كما قرر حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحى دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطرى نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، وكذا تفرض غرامة على المخالف بقيمة 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة، لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة فى أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى، منوهًا بوجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أية مخالفات على الفور.

وأشار إلى تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحى، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة فى العاملين وفى وسائل النقل الخاصة بها.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين، لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.