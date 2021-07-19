/641359/إيمان-السيد-تكشف-حقيقة-تعذيب-ياسمين-عبد-العزيز-لخادمتها

أشادت الفنانة المصرية إيمان السيد بأخلاق النجمة ياسمين عبد العزيز وحسن معاملتها لممن يساعدها في أمور المنزل، مؤكدة على تعاملها الجيد معهم الذي يصل إلى حد الخوف عليهم.

دوت الخليج يكشف رسالة إيمان السيد عن ما تم تداوله حول تعذيب الفنانة ياسمين عبد العزيز لخادمتها.

فكتبت إيمان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ياسمين لما جاتلها كورونا في رمضان وكنت بكلمها وكانت صايمة، قلت لها أنتي تعبانة وبتاخدي علاج وإن الله يحب أن تؤتى رخصه، وانتي محتاجة تاكلي كويس عشان جسمك يقدر يقاوم الفيروس، وبرضو كانت مترددة أنها تفطر".

إيمان السيد تؤكد تروي تفاصيل إصابة ياسمين عبد العزيز بكورونا

وتابعت: "وقلت لها كمان أنها لازم تغير كيس المخدة كل يوم عشان الحِمل الفيروسي، فقالت لي مش قادرة والله أعمل كدا من التعب، قلت لها طيب ينفع حد يساعدك، قالت لي لا حرام ما ارضاش ادخل حد من الناس اللي عندي في البيت الأوضة عشان ماحدش يتعِدِي".

واختتمت إيمان حديثها قائلة: " ودا مش غريب على ياسمين، أنا دخلت بيتها وشوفتها بتعامل الناس اللي معاها ازاي لإنها بنت أصول، ربنا يتم شفائها على خير ويجعل تعبها في ميزان حسناتها ويجعل دعاء الناس ليها من نصيبها وترجع بيتها بألف سلامة يارب، ويشفيها ويشفي كل مريض".

ياسمين عبد العزيز متهمة بتعذيب خادمتها

في خلال الأيام الماضية تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز محركات البحث المختلفة، بسبب اتهامها بتعذيب عاملة منزلها، من قبل صفحة للدفاع عن حقوق المرأة، وتبين أن هذه القضية تعود إلى عام 2012.

وأثارت صفحة «حقوق المرأة» جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت أوراقا تتهم من خلالها ياسمين عبدالعزيز بتعذيب خادمتها، مؤكدة أنها أوراق رسمية ولديها دليل رسمي آخر.

وعلى الرغم من صمت ياسمين إلا أن زوجها الفنان أحمد العوضي خرج عن صمته مدافعًا عن زوجته، متحدثا، عبر منشور بحسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، عن تعرض زوجته لحملة تشويه، مؤكداً أن زوجته «خط أحمر»، ولن يصمت ضد من يشوه أو يقلل منها.

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعرضت لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ"متلازمة تكيس المبايض"، وفق ما رجحه البعض حتى الآن حيث لا توجد معلومات دقيقة حول حالتها الصحية.

وخضعت الفنانة لعملية جراحية في المبيض لكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من أمعائها.

ومؤخرًا شهدت الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز تحسنًا ملحوظ، حيث أنها فاقت من الغيبوبة التي دخلت بها لمدة دامت 14 ساعة بعد إجرائها عملية جراحية، وأصبحت حالتها مستقرة، إلا أنها لازالت تمكث بالعناية المركزة في إحدى مستشفيات المعادي.