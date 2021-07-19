/641363/السيسي-يهنئ-ملك-السعودية-والبحرين-بمناسبة-عيد-الأضحي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، متمنيًا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار، وقد بادله الفريق أول عبدالفتاح البرهان التهنئة بحلول عيد الاضحى المبارك متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار.وأوضح المتحدث الرسمي ان الاتصال شهد كذلك تبادل الرؤي بشأن مستجدات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم، بجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للبحرين قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم، وقد بادل عاهل البحرين السيد الرئيس التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله العلي القدير أن يعيدها علي البلدين والأمتين العربية والاسلامية بكل خير وسلام. وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم، بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك، داعيا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات، ومن جانبه، بادل خادم الحرمين الشريفين السيد الرئيس التهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وامن وسلام.

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