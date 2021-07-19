الرئيس السيسي يهنىء ملك البحرين بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم، بجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك. وأعرب عن خالص تمنياته للبحرين قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم، وقد بادل عاهل البحرين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله العلي القدير أن يعيدها علي البلدين والأمتين العربية والاسلامية بكل خير وسلام.

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