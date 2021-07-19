الرئيس السيسي يهنئ الملك سلمان بعيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا اليوم، بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن خادم الحرمين الشريفين بادل الرئيس التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وأمن وسلام.