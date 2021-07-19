المصرية للبترول تؤكد: البنزين فى جميع المحطات مطابق للمواصفات

جدة - نرمين السيد - وأعلنت هيئة البترول عدم صحة هذه الشائعة، وأنه يجرى بصفة مستمرة ودائمة سحب عينات عشوائية من محطات الوقود وتحليلها، مشددة على أن نتائج تحليل العينات التى تمت بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة درجة الجودة.

وأشارت إلى أنه يجرى تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات انتاج البنزين بعد سحب عينات من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم للشركات بحضور مسؤولى شركات التسويق، ما يؤكد صلاحية ودرجة أوكتان البنزين المسلم لشركات التسويق.

وأكدت أن الجهات الرقابية المختصة تتابع جودة المنتج وتمنع أى تلاعب.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات وفى حالة وجود أى شكوى من أى محطة سرعة الإبلاغ عن هذه المحطة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت قيامها بالغش.