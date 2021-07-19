عاجل.. الرئيس السيسى وعاهل البحرين يتبادلان التهانى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا اليوم، بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته للبحرين قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم.





صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وبادل عاهل البحرين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله العلى القدير أن يعيدها على البلدين والأمتين العربية والاسلامية بكل خير وسلام.

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