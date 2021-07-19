جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا اليوم، بجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات.





صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. من جانبه، بادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل خير وأمن وسلام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز يتبادلان التهانى بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.