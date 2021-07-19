/641350/بسبب-خلافات-على-الميراث-العثور-على-جثة-طفل-داخل-منزل-تحت-الإنشاء-في-المنوفية

عثر أهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، على الطفلة تدعى "هدى را"، تبلغ من العمر الـ 8 سنوات والتى تغيبت عن منزلها لمدة 4 أيام ، مقتولة داخل منزل تحت الإنشاء.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على طفلة مقولة داخل منزل تحت الإنشاء

مدفونه في منزل جيرانها

وكان تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية ، إخطارا يفيد بالعثور على جثة طفلة، مدفونة فى منزل جيرانها.

و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وأتضح من المعاينة الأولية وفاة الطفلة التى تغيبت عن المنزل منذ ظهر يوم الجمعة الماضي ، والعثور على جثتها ، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

جيران الطفلة

وأوضح أحد جيران الطفلة المقتولة أمام جهات التحقيق، أن أهل الطفلة وجيرانها بينهم مشاكل على الميراث ، وحينما اختفت الطفلة اتهمت أسرتها جيرانها بخطفها ، موضحا أن الشرطة تحفظت على جيرانها منذ يوم الجمعة، واليوم علم أهالى المنطقة بالواقعة بعد اكتشاف جثة الطفلة.

وفى سياق أخر لقى شاب مصرعه، متأثرًا بإصابته بطلق نارى فى قرية الجلاو التابعة لمركز قنا، وذلك بسبب مشاكل بينه وبين شقيقه.

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد بمصرع شاب يدعى «عبد الحميد.خ» بطلق ناري في قرية الجلاو في قنا ، بسبب مشاكل أسرية مع شقيقه.

وعلي الفور تم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

لقى طفل وعامل مصرعهما و أصيب 5 أشخاص أخرون، اليوم الأحد، فى مشاجرة بين أبنا العمومة فى قرية المجابرة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بسبب مشاكل عائلية، وتمت السيطرة على الوضع الخطير وفرض طوقا أمنيا بالمنطقة، وتم الفصل بين الطرفين وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.