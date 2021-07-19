وائل كفوري يتخطي الـ11 مليون مشاهدة بـ«البنت القوية»

/641348/وائل-كفوري-يتخطي-الـ11-مليون-مشاهدة-بـالبنت-القوية

حقق المطرب اللبناني وائل الكفوري نجاحا باهرا من خلال أغنية «البنت القوية» التي حازت على عدد من المشاهدات المهولة في خلال أسبوع من طرحها.

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «البنت القوية» لوائل الكفوري

تجاوزت أغنية «البنت القوية» لوائل كفوري، حاجز الـ11 مليون مشاهدة بعد طرحها بأسبوع على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ، وميكس رالف سليمان.

«البنت القوية» من إنتاج وائل كفورى وتنفيذ شركة «AndBeyond»، ومن توزيع شركة «Digital Sound»، والأغنية تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين المطرب ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعى له بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين المطرب وأقاربه وأصدقائه.

كلمات أغنية «البنت القوية»

وتأتي كلمات أغنية «البنت القوية» على النحو الأتي: «إذا أنت تركتيني.. وبطلتي تحبيني.. والله لخلي عيني.. ما تعود تشوف.. وإذا أنت فليتي.. يعني نخرب بيتي.. شو بعمل بحالي.. مش معروف.. أنت خلقتي لقلبي.. اللي مطرحك جواتو.. بكلمة منك بيعيش.. وكلمة بتنهي حياتو.. يا ويلي من حبّا.. سكّر على مربّى.. إحساسي وأنا جنبا.. مش مقبول.. هالبنت القوية.. شو غيرت فيي.. لهفتها وخوفا عليي.. مش معقول».

وائل كفوري يتعاون مع أنغام في أغنية جديدة

وكان قد شوق ​وائل كفوري​ و​الفنانة أنغام​ الجمهور لتعاون فني جديد يحضران له معا، ونشر كل منهما على صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي صورة بوستر يظهر الحرف الأول من اسم وائل والحرف الأول من اسم أنغام باللغة الأجنبية مع عبارة "قريباً"، وعلقا عليها بعبارة "صيف الـ 2021، قريباً" من دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن العمل، ومن المقرر أن يكون هذا العمل تحت رعاية المستشار تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفييه بالمملكة العربية السعودية.