رسالة خاصة من رامي صبري للفنانة ياسمين عبد العزيز

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حرص المطرب المصري رامي صبري على الدعاء للنجمة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل بعد أن تعرضت لأزمة صحية مفاجأة بسبب خطأ طبي، دخلت على إثره في غيبوبة وأُصيبت بتسمم في الدم.

دوت الخليج يرصد مساندة الفنان رامي صبري للنجمة ياسمين عبد العزيز في أزمتها الصحية الأخيرة.

رامي صبري يتوسل الدعاء لياسمين عبد العزيز

نشر صبري صورة لياسمين عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة لولادك وحبايبك وأهلك.. اللهم أمين".

تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

وشهدت الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز تحسنًا ملحوظ، حيث أنها فاقت من الغيبوبة التي دخلت بها لمدة دامت 14 ساعة بعد إجرائها عملية جراحية، وأصبحت حالتها مستقرة، إلا أنها لازالت تمكث بالعناية المركزة في إحدى مستشفيات المعادي.

سيد علي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

وكشف الإعلامي سيد علي تفاصيل الحالة الصحية ل ياسمين عبد العزيز وآخر تطورات حالتها، مؤكدًا أن خطأ طبيًا وراء أزمتها الصحية.

وقال: "الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز في الوقت الحالي أفضل وفي تحسن، وفاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها أثناء إجراء عملية في أحد المستشفيات".

وتابع: "الأخطاء الطبية أمر وارد، وعلينا التعامل مع الأمر باهتمام وتركيز"، لافتًا إلى أن عبد العزيز في غرفة الرعاية المركزة.

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

وتعرضت عبد العزيز لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ"متلازمة تكيس المبايض"، وفق ما رجحه البعض حتى الآن حيث لا توجد معلومات دقيقة حول حالتها الصحية.

وخضعت الفنانة لعملية جراحية في المبيض لكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من أمعائها.

السيسي يرسل فريقًا طبيًا للإشراف على حالة ياسمين عبد العزيز

وكان قد توجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز برسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعد أن أرسل سيادته فريق طبي متكامل لمتابعة حالة ياسمين الصحية والإشراف عليها.

وكتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "نشكر سيادة رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العمليه، آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير".