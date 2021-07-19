/641339/زيارة-لجميع-نزلاء-السجون-بمناسبة-عيد-الأضحى-المبارك

سمح قطاع السجون، لأسر السجناء بزيارة ذويهم اليوم الاثنين، بعدما تقرر منحهم "زيارتين استثنائيتين" بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بداية من اليوم حتى يوم الأحد الموافق 8/8/2021، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19 .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وفي سياق أخر نظمت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قافلة طبية تضم جميع التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى.

مواد غذائية بالمجان

واستهدفت القافلة عدة قرى بنطاق محافظتي «السويس وبني سويف»، إذ تم توزيع عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية متنوعة» بالمجان على المواطنين.

كما تم توقيع الكشف الطبي على مجموعة من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.