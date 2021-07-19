في يوم عرفة..حنان ترك تطلب الدعاء لدلال عبد العزيز وياسمين عبدالعزيز

/641335/في-يوم-عرفةحنان-ترك-تطلب-الدعاء-لدلال-عبد-العزيز-وياسمين-عبدالعزيز

حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك تزمنا مع يوم عرفة على الدعاء لكلا من الفنانة دلال عبد العزيز التي لازالت تحت أجهزة التنفس حتى الأن، والفنانة ياسمين عبد العزيز التي تعرضت لعملية جراحية مفاجأة أدت إلى اصابتها بتسمم في الدم نتيجة خطأ طبي ودخلت على إثرها في غيبوبة طويلة.

دوت الخليج يرصد دعم حنان ترك لدلال وياسمين عبد العزيز

نشرت حنان ترك صورة لدلال وياسمين عبد العزيز وهن يرتدين الحجاب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها داعية: “اللهم إنه يوم عرفه يوم إستجابة الدعاء ونزول الرحمات .. اللهم إستجب دعائنا واشف أحبابي دلال عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وعافهم واعف عنهم وردهم إلينا وإلى وأحبابهم في أتم صحة وعافية يارب العالمين".

أخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

كشف الإعلامي سيد علي من خلال برنامجه «حضرة المواطن» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، عن تطورات جديدة في حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي حرصت أسرتها بشكل كبير على عدم البوح بأي شيئ يخص حالتها الصحية، فقال: “ياسمين عبد العزيز كان عندها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع دكتور كويس أوي، وكانت في مستشفى كويس أوي، ولكن وهي بتعمل المنظار حصل مشكلة في القولون، والقولون لأنه في فضلات وكده بتدخل في المعدة، فحصلها مشكلة، وقعدت في غرفة العمليات كتير جدا، ياسمين عبد العزيز الآن في اللحظة التي أحدثكم فيها فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج وهتبقى زي الفل”.

دلال عبد العزيز لازالت تحت أجهزة التنفس

أما عن دلال عبد العزيز فكان قد صرح الدكتور محمد النادي من خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على قناة cbc، بمعلومات جديدة عن صحة دلال عبد العزيز، فقال: “الفنانة الكبيرة مازالت في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها”.

وأشار محمد النادي إلى أن دلال عبدالعزيز لم تتماثل للشفاء بعد، وتعاني من متلازمة ما بعد كورونا حيث يتم وضعها الآن على جهاز تنفس غير ثاقب بدون الأنبوبة الحنجرية، لافتًا إلى أنه بدون القناع أو ماسك الأكسجين يكون هناك صعوبة في التنفس ، أما عن إمكانية شفائها بشكل كامل فقال إن الأمل موجود وهناك دعم طبي، ومن الممكن سحب الأجهزة تدريجيًّا حال التحسن.