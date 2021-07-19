/641342/فائدة-قرض-الموظفين-من-بنك-القاهرة-والأوراق-المطلوبة

فائدة قرض الموظفين من بنك القاهرة ننشرها للعملاء بعدما نشرنا مسبقًا شروط التقديم على قروض الموظفين من بنك القاهرة كما يحتاج عملاء بنك القاهرة لمعرفة الأوراق المطلوبة للحصول على القرض.

دوت الخليج

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الموظفين

أن يتقدم الموظف ببيان مفردات المرتب معتمد من جهة العمل. أن يقدم الموظف طالب الخدمة خطاب جهة العمل موضحا به تاريخ التعيين والوظيفة وطبيعة التعاقد. أن يقدم الموظف بيانا بالحالة الوظيفية المعتمد من جھة العمل على أن يكون متضمنًا على الأقل البيانات الآتية (الاسم – تاريخ التعيين – الموقف من الجزاءات – المسمى الوظيفي). أن يقدم الموظف إقرار تعهد جهة العمل بتحويل مرتب المقترض أو القسط. يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية (مدون بھا اسم جھة العمل وحال عدم وجود اسم جھة العمل على بطاقة تحقيق الشخصية يتم استيفاء بيان بالرقم التأميني معتمد من جھة العمل / أو طبعة تأمينات ممھورة بخاتم المكتب التأميني التابع له العميل مذكور بھا اسم جھة العمل). إيصال مرافق (كهرباء، مياه، غاز، تليفون) للحصول على قرض الموظفين من بنك القاهرة.

فائدة قرض الموظفين من بنك القاهرة

15.5% متناقصة سنويًا لتحويل راتب، وعند الاستكمال تكون 15% متناقصة سنويًا و16.5% متناقصة سنويًا حال تحويل قسط وليس المرتب، وذلك لموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، للعاملين بالشركات المكودة بالبنك شريحة (أ) 19%، (ب) 20% متناقصة سنويًا .